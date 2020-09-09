Пульсоксиметр станет призом

В Белогорске участники пока первой и единственной в России акции по измерению сатурации смогут выиграть приз. Акция по измерению насыщения кислородом крови пройдет в день выборов главы Белогорска – 13 сентября.

― Наряду с уже привычным исследованием крови на сахар и возможностью привиться от гриппа белогорцы узнают, что такое сатурация, ― рассказывает директор медцентра Николай Древаль. ― Актуальность абсолютно безболезненного исследования не стоит игнорировать. Косвенно процедуру относят к проверке на коронавирус, а показатель, получаемый при ее проведении, считается одним из первостепенных при диагностировании заболевания. Процедура занимает всего 5 секунд и проводится пульсоксиметром.

Акция пройдет 13 сентября с 8 утра до 8 часов вечера на всех 28 избирательных участках по выборам главы Белогорска.

― Пульсоксиметр для измерения кислорода в крови получат 80 белогорцев. Кроме того, будут разыграны 20 глюкометров, итого 100 призов для здоровья, ― продолжил Николай Древаль. – Победителей определят лотереей, которую проведет наш медцентр.

Каждый участник массовой акции по сатурации получит персональный номерной купон. Одна его часть с номером останется в медицинском центре, а другая с данными, полученными от обследования, у участника акции.