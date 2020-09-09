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Волна ложных минирований докатилась до Владивостока

Волна ложных минирований докатилась до Владивостока
Фото: newsvl.ru

9 сентября неизвестные сообщили анонимным электронным письмом о минировании торгового центра «Малый ГУМ», а также торгово-развлекательного комплекса «Калина Молл» города Владивостока. Из зданий эвакуированы сотрудники и посетители, на месте работали экстренные службы. Как рассказали в Единой дежурной диспетчерской службе, оба сообщения оказались ложными, пишет VL.ru.

Волна ложных минирований прокатилась по городам Дальнего Востока в конце августа. 21 августа в Хабаровске эвакуировали 88 детских садов. 25 августа в Благовещенске также поступили ложные сообщения о минировании торговых центров и детских садов города.

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#происшествия

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