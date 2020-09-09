В Приморском крае возникла угроза подтопления населённых пунктов

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С 9 сентября в Приморье объявлено предупреждение из-за развития дождевого паводка на реке Раздольная в пяти населённых пунктах, сообщает МЧС России по Приморскому краю.

Подтопление может привести к ограничению движения по дорогам, подмыву опор мостов, подтоплению сельхозугодий, хозяйственных построек, авариям на ЛЭП, нарушениям в работе системы ЖКХ. Специалисты МЧС России по Приморскому краю призывают исключить выходы на туристические маршруты и ограничить использование личного автотранспорта в зоне подтопления.

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Mr. Mustard