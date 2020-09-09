На Бурейской ГЭС увеличили расход воды

Бурейская ГЭС работает в новом режиме. Изменения введены для осуществления пропуска паводковых вод.

Новый режим работы Бурейской ГЭС установило амурское бассейновое водное управление. Так как приток в водохранилище возрос, отметка нормального подпорного уровня доросла 256 метров, с 9 сентября Бурейская ГЭС работает со средним расходом 3200±300 кубических метров в секунду. Установленный режим работы станции не представляет угрозы для нижележащих поселений, сообщает пресс-служба ПАО «Русгидро».

Для пропуска паводковых вод открыто шесть затворов поверхностного эксплуатационного водосброса. Затворы подняты на минимальный уровень — 3 метра. Пропуск воды через водосброс Бурейской ГЭС продлится до стабилизации гидрологической обстановки. При снижении притока воды в водохранилище общий расход на станции может быть оперативно снижен. Отмечается, что Нижне-Бурейская ГЭС, расположенная ниже по течению Буреи, работает в транзитном режиме.

По данным на 9 сентября, уровень верхнего бьефа Бурейской ГЭС находится на отметке 256,04 метра. Значение притока за прошедшие сутки составило 3 195 кубических метров в секунду. Согласно прогнозу Дальневосточного УГМС, 10 сентября ожидается приток в объёме 2 800 — 3 400 кубических метров со снижением в последующие дни.

Устье реки Бурея расположено ниже по течению реки Амур в 270 километрах от Благовещенска. Сбросные расходы реки Буреи не влияют на гидрологический режим Амура в районе областного центра и слабо влияют на уровень Амура от устья до Хабаровска.