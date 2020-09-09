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В Зее и Райчихинске заканчивают капитальный ремонт детских школ искусств

В Зее и Райчихинске заканчивают капитальный ремонт детских школ искусств
Фото: министерство строительства и архитектуры Амурской области

В Приамурье завершается капитальный ремонт двух детских школ искусств. На выполненные работы из бюджета области было выделено более шести миллионов рублей, сообщает пресс-служба амурского минстроя.

В городе Зея подрядная организация практически завершила работу. Специалисты отремонтировали крышу, вентиляционную и водосточную системы, а также канализацию. На все было потрачено более четырех миллионов рублей.

В Райчихинске строители также вышли на финишную прямую. Капитальный ремонт кровли, который не проводился с 40-х годов прошлого века, завершен полностью. Сейчас проводится установка водосточных труб и завершаются работы по утеплению.

Завершить все ремонтные работы планируют до 15 сентября.

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#дети #областная власть #образование #школа

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