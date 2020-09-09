В Амурской области выявили 30 новых заражений коронавирусом

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В Амурской области лабораторно подтверждено 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки снизился до 0,8 %.

В Благовещенске зарегистрировано 18 новых заражений, в Зее — три, в Белогорске — два, по одному в Тынде, Архаринском, Серышевском, Зейском, Ивановском, Константиновском и Сковородинском районах.

С нарастающим итогом в области выявили 3 671 случай COVID-2019. 2 453 человека выписались из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.

927 человек контактировали с заболевшими.