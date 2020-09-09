Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:18 1

В Амурской области выявили 30 новых заражений коронавирусом

В Амурской области выявили 30 новых заражений коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждено 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки снизился до 0,8 %.

В Благовещенске зарегистрировано 18 новых заражений, в Зее — три, в Белогорске — два, по одному в Тынде, Архаринском, Серышевском, Зейском, Ивановском, Константиновском и Сковородинском районах.

С нарастающим итогом в области выявили 3 671 случай COVID-2019. 2 453 человека выписались из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.

927 человек контактировали с заболевшими.

Просмотров всего: 1455

#коронавирус #здоровье #медицина

распечатать


Общество 2

Амурским медикам за работу с коронавирусными больными удвоят стаж
Коронавирус 4

В Амурской области выявили 33 новых случая COVID-19
В России и мире 2

Рожкову из «Уральских пельменей» пришлось идти работать электриком
В России и мире 1

Вакцина от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот
Комментарии
Показать все (1)
  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    13 минут назад

    В Свободном и на гпз тесты кончились???

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь