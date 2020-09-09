Как растёт космоград Циолковский: спортивная школа, парк за 107 миллионов и отопление газом

План социально-экономического развития Циолковского до 2030 года утвердили в правительстве РФ. На то, чтобы космоград рос и процветал, выделяют 32 миллиарда рублей. Сам план включает не только строительство новых объектов, но и благоустройство уже существующих.

Один из важнейших проектов — переход на газовое отопление, Циолковский станет первым городом в Приамурье, который станут отапливать газом. Все подготовительные работы идут уже сегодня, закончить их планируют к отопительному сезону 2021 года.

Особое внимание уделяют благоустройству города, в прошлом году облагородили тротуары на улицах Победы и Красногвардейской. Заметим, что пешеходные дорожки находились в плохом состоянии, едва ли ими когда-то занимались со дня их установки. В общей сложности уложили около 5,5 тысячи квадратных метров тротуарной плитки.

— Я большое внимание уделяю старой части города, так как он был построен в 60-х годах, и с того времени его никак не реконструировали. Важно, чтобы не было границ между старой и новой частями. Нужно менять облик старого города, в следующем году начнём заниматься фасадами, чтобы город принял современный вид, — рассказал глава ЗАТО Сергей Левицкий.

В рамках программы «Комфортная городская среда» обновили аллею рядом с культурно-досуговым центром «Восток». Старые плиты, которые лежали с основания города, заменили на современную брусчатку. Установили лавочки и урны, провели освещение.

На территориях двух дворов появились современные детские площадки, которые теперь больше походят на парки развлечений. «Лунная база» — игровой центр в космическом стиле, который расположился в старой части города. Комплекс стоимостью 4 миллиона рублей — подарок Государственного научно-производственного центра имени М.В. Хруничева. Еще 4 миллиона рублей из местного бюджета в рамках программы инициативного бюджетирования направили на благоустройство территории. Обустроили спортивную площадку, установили освещение, скамейки, тротуары, отремонтировали ливневую канализацию. Важным решением было огородить территорию, так как совсем рядом с комплексом проходит дорога. «Лунная база» — второй игровой центр, первый был открыт в 2018 году в парке «Ангара» в микрорайоне Звездный.

Работу по благоустройству домов хотят продолжить в следующем году. Чтобы не останавливаться только на внешнем лоске, для начала заменят канализацию и реконструируют проезжую часть, затем приступят к благоустройству территорий. Современный облик появится и у самих домов — им обновят фасады.

— Я живу здесь уже несколько лет, и на моих глазах город растёт: появляются новые зоны отдыха, многое делается для подрастающего поколения, строят детские сады, обустраивают придомовые территории. Город становится привлекательным для молодых семей, — поделился Кирилл Дмитрук.

Уже в апреле следующего года в космограде начнут строить парк. Такая возможность появилась после победы в конкурсе «Малые города и исторические поселения». Конкурс этот проводят по поручению президента России с 2018 года. В нём участвуют города с численностью населения до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Циолковский представил свой проект и дошёл до финишной прямой. На строительство нового современного парка из федерального бюджета выделят 45 миллионов рублей, 32 миллиона добавят из местного бюджета, остальным обещали помочь в правительстве области. Общая стоимость проекта – 107 миллионов рублей. В парке попытались охватить все возрастные группы: здесь и спортивная площадка с тренажёрами, зона отдыха для пожилых людей, скейт-парк, карусели, кафе и сухой фонтан.

Большое внимание уделяется не только отдыху, но и обучению подрастающего поколения. Открываются современные детские сады, запустили первую очередь спортшколы с двумя бассейнами, долгострой стоял 15 лет. К 1 сентября 2021 года построят пришкольный стадион и обновят фасад школы № 7. Дизайн будет выполнен в космическом стиле, также благоустроят пришкольную территорию.

Что очень важно, ни один новый объект не окажется ненужным, как потратить субсидии, выбирают жители города — мэрия инициирует народные опросы.

Растёт и население космограда, если сейчас здесь проживает 8 тысяч человек, то к 2030 году будет уже 18 тысяч жителей. Что касается жилья, оно тоже строится в новой части города. Пять недостроенных многоэтажек в микрорайоне Звездный сдадут в эксплуатацию до декабря.