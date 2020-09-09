Пешеходный виадук в Моховой Пади отремонтируют в следующем году

Фото: благовещенск.рф

В Моховой Пади отремонтируют пешеходный путепровод. Виадуком пользуется всё население посёлка, он соединяет две его части.

Путепровод построен в 1983 году, он находится в муниципальной собственности, сообщает администрация Благовещенска. Управление ЖКХ и МУ «ГУКС» сейчас прорабатывают вопрос о включении путепровода в план ремонтов на следующий год. Для этого необходимо тщательно обследовать объект, разработать техническое задание и составить смету.

Пешеходным путепроводом активно пользуются все жители Моховой Пади, в том числе дети, которым без него не добраться до школы.

— В дальнейшем нам нужно подготовить комплексную схему организации дорожного движения в этом районе. Возможно, нужно будет установить вызывной светофорный объект, а также устроить пешеходные переходы, — сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев.