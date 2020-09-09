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сегодня, 15:58 9

Фасад дома на Зейской полностью демонтируют

Фасад дома на Зейской полностью демонтируют

Мэр Благовещенска Олег Имамеев поручил полностью демонтировать фасад дома на улице Зейской, 295. Состояние здания представляет угрозу жизни и здоровью людей уже пять лет.

Об этом стало известно в 14:00 после заседания комиссии по ЧС. Управляющая компания начнёт очистку аварийного фасада с завтрашнего дня, 10 сентября, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что сегодня утром жители дома по Зейской, 295, вышли на улицу с плакатами.

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#жизнь #мэрия #происшествия

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Комментарии
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  • Бледный король

    Бледный король
    2 часа назад

    Ну чтож.... наконец то разумное решение.

    По хорошему бы после хотя бы "затереть" штукатуркой ... но неуспеют до холодов.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Штукатурка тоже отвалится, пусть так стоит.

    Прославимся на весь мир. Будет очередной символ Благовещенска

  • Бледный король

    Бледный король
    1 час назад

    Почему? Можно сделать красивую навесную фасадную систему.

  • Илья1380

    Илья1380
    1 час назад

    Демонтируют кипичи, а дальше что? Начнутся дожди и дом потечёт, а потом морозец и трещины. Походу администрация решила дом крякнуть :))

  • Монстриха

    Монстриха
    1 час назад

    Почему у нашей нации все только после извините "волшебного пендаля"...

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    нет фасада - нет проблемы

  • in essence

    in essence
    1 час назад

    О восстановлении экстерьера здания ни слова

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Только когда люди выходят на улицу с плакатами, только когда максимальная огласка в СМИ и соцсетях, только тогда Едросня начинает работать

  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 минуты назад

    боятся повторения Хабаровска

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