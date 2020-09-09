Фасад дома на Зейской полностью демонтируют

Мэр Благовещенска Олег Имамеев поручил полностью демонтировать фасад дома на улице Зейской, 295. Состояние здания представляет угрозу жизни и здоровью людей уже пять лет.

Об этом стало известно в 14:00 после заседания комиссии по ЧС. Управляющая компания начнёт очистку аварийного фасада с завтрашнего дня, 10 сентября, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что сегодня утром жители дома по Зейской, 295, вышли на улицу с плакатами.