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9сентября
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сегодня, 15:49 2

В Хабаровске введён режим чрезвычайной ситуации

В Хабаровске введён режим чрезвычайной ситуации
Фото: pixabay.com

Мэр краевой столицы Сергей Кравчук подписал постановление о введении в Хабаровске режима ЧС. В городе постоянно мониторят паводковую ситуацию, организуют работы по ликвидации чрезвычайной ситуации, поддерживают общественный порядок.

«Ввести с 8 сентября 2020 года на территории города Хабаровска для органов управления и сил хабаровского городского звена территориальной подсистемы РСЧС режим чрезвычайной ситуации, связанный с прохождением паводка на реке Амур, выпадением большого количества осадков в виде дождя и подъемом уровня воды в реках на территории города Хабаровска», — говорится в документе.

Как рассказали в местном управлении по делам ГО и ЧС, аварийные бригады энергетиков и коммунальщиков, муниципальные спасатели переходят на усиленный режим работы, заступают на круглосуточные дежурства.

В районе арены «Ерофей» сегодня начали устанавливать мощные насосы, которые в случае подтопления будут откачивать стоки из хабаровской ливневой канализации, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

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#большая вода #природа #Дальний Восток

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Комментарии
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  • XANDER

    XANDER
    2 часа назад

    Правильно, протесты тоже уже надоели 2 месяца почти...

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    А Бурейская ГЭС сбросы воды начала...

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