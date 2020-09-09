В Хабаровске введён режим чрезвычайной ситуации

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Мэр краевой столицы Сергей Кравчук подписал постановление о введении в Хабаровске режима ЧС. В городе постоянно мониторят паводковую ситуацию, организуют работы по ликвидации чрезвычайной ситуации, поддерживают общественный порядок.

«Ввести с 8 сентября 2020 года на территории города Хабаровска для органов управления и сил хабаровского городского звена территориальной подсистемы РСЧС режим чрезвычайной ситуации, связанный с прохождением паводка на реке Амур, выпадением большого количества осадков в виде дождя и подъемом уровня воды в реках на территории города Хабаровска», — говорится в документе.

Как рассказали в местном управлении по делам ГО и ЧС, аварийные бригады энергетиков и коммунальщиков, муниципальные спасатели переходят на усиленный режим работы, заступают на круглосуточные дежурства.

В районе арены «Ерофей» сегодня начали устанавливать мощные насосы, которые в случае подтопления будут откачивать стоки из хабаровской ливневой канализации, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.