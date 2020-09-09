И снова «чёрная дыра»: на Октябрьской горожане обнаружили новую яму
В Благовещенске в районе пересечения улиц Кузнечной и Октябрьской горожане обнаружили провал. Дефект в дорожном покрытии красуется около АОДКБ.
По информации управления ЖКХ, в этом месте установлено ограждение. Рабочим предстоит выяснить причину. Возможно, произошла просадка коллектора.
Информация передана в дорожно-эксплуатационное управление, сообщили в пресс-службе администрации города.
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