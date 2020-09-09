И снова «чёрная дыра»: на Октябрьской горожане обнаружили новую яму

В Благовещенске в районе пересечения улиц Кузнечной и Октябрьской горожане обнаружили провал. Дефект в дорожном покрытии красуется около АОДКБ.

По информации управления ЖКХ, в этом месте установлено ограждение. Рабочим предстоит выяснить причину. Возможно, произошла просадка коллектора. Информация передана в дорожно-эксплуатационное управление, сообщили в пресс-службе администрации города.

Просмотров всего: 1517

#дороги #происшествия #транспорт

распечатать

bezsonova