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9сентября
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сегодня, 14:59 9

И снова «чёрная дыра»: на Октябрьской горожане обнаружили новую яму

И снова «чёрная дыра»: на Октябрьской горожане обнаружили новую яму

В Благовещенске в районе пересечения улиц Кузнечной и Октябрьской горожане обнаружили провал. Дефект в дорожном покрытии красуется около АОДКБ.

По информации управления ЖКХ, в этом месте установлено ограждение. Рабочим предстоит выяснить причину. Возможно, произошла просадка коллектора.

Информация передана в дорожно-эксплуатационное управление, сообщили в пресс-службе администрации города.

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#дороги #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Abrvalg

    Abrvalg
    3 часа назад

    никогда такого не было и вот опять...

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Еду я намедни на своём тазике по Октябрьской и на перекрёстке с Островского передо мной бахает днищем марк. Меня спасло резкое торможение. Там колодец канализационный под землю проваливается. Где городские службы, ска?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    3 часа назад

    Администрации выгодно, когда дороги делаются на тяп-ляп. Сейчас снова запросят 20 миллионов, которые можно "освоить"

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    да там на островского в том же месте провал, и по кузнечной возле спорткомплекса

  • Бледный король

    Бледный король
    3 часа назад

    Там ещё на новой дороге, напротив ГолденЖим дорога вниз ушла. Ограждение вчера выставили на всю полосу.

    Сколько лет дороге?

  • Мурзилочка

    Мурзилочка
    2 часа назад

    На Октябрьской ещё возле заправки яма, сегодня чуть не влетела

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Мурзилочка

    Я о ней выше и написал

  • Myxira

    Myxira
    41 минута назад

    Вот же только перекресток Октябрьская/Кузнечная открыли, долго там что-то рыли-копали...

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    37 минут назад

    Не верьте написанному! Это американцы к нам дырку прорыли! Хотят посмотреть как мы тут живем.

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