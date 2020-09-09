31 декабря в этом году предложили сделать выходным днем

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Как сообщает пресс-служба ведомства, предлагается выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Кроме этого, предлагается перенести день отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.

Если проект будет принят, то в 2021 году россияне будут отдыхать по следующему графику: с 1 по 10 января; с 21 по 23 февраля; с 6 по 8 марта; с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая; с 12 по 14 июня; с 4 по 7 ноября и 31 декабря.

Как отметили в Минтруде, график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан для рационального использования выходных дней.