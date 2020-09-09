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9сентября
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сегодня, 14:23 1

Амурчанин выкрал машину вместе с металлическим гаражом

Амурчанин выкрал машину вместе с металлическим гаражом
Фото: i5.multilisting.su

В столице Приамурья задержали мужчину, которого подозревают в совершении двух краж. В июле подозреваемый похитил в Благовещенске металлический контейнер, который собственник использовал как гараж. В боксе находился автомобиль «тойота».

Кражу удалось совершить с помощью грузового автомобиля, оборудованного манипулятором. Как рассказал подозреваемый, он сообщил водителю спецтехники, что является владельцем гаража. Ущерб составил около 440 тысяч рублей.

В августе мужчина совершил ещё одну кражу. В гостях у своей знакомой он похитил деньги и брелок автосигнализации. Материальный ущерб в этом случае превысил сумму 29 тысяч рублей.

Полицейские обнаружили и изъяли похищенный автомобиль. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает МВД России по Амурской области.

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#криминал

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Комментарии
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  • Врангель

    Врангель
    24 минуты назад

    Деточкин

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