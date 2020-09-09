Дмитрий Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход
Дмитрий Медведев предложил коллегам по партии «Единая Россия» рассмотреть совместно с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране гарантированного дохода граждан. Эта мера предполагает регулярную выплату определённой суммы средств каждому гражданину со стороны государства независимо от занятости, сообщает РИА Новости.
Дмитрий Медведев отмечает, что некоторые страны уже используют такую модель социальной поддержки населения. Пандемия коронавируса показала, насколько важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность.
— Нам нужно, конечно, сообразовываться с той ситуацией, которая есть у нас сегодня, в 2020 году, и тем не менее смотреть в будущее — имею в виду подготовку к выборам 2021 года, — заключил Медведев.
Медведев подчеркнул, что идею гарантированного дохода нужно «максимально внимательно» проанализировать с экономической и финансовой точек зрения.
Ранее с идеей таких выплат безработным выступал глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов. Предполагается, что это обеспечит человеку минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности и социально-экономического положения. Кутепов заметил, что во время пандемии коронавируса размер пособий по безработице повысили до прожиточного минимума, но эта мера оказалась недостаточной.
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