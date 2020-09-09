Дмитрий Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход

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Дмитрий Медведев отмечает, что некоторые страны уже используют такую модель социальной поддержки населения. Пандемия коронавируса показала, насколько важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность.

— Нам нужно, конечно, сообразовываться с той ситуацией, которая есть у нас сегодня, в 2020 году, и тем не менее смотреть в будущее — имею в виду подготовку к выборам 2021 года, — заключил Медведев.

Медведев подчеркнул, что идею гарантированного дохода нужно «максимально внимательно» проанализировать с экономической и финансовой точек зрения.

Ранее с идеей таких выплат безработным выступал глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов. Предполагается, что это обеспечит человеку минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности и социально-экономического положения. Кутепов заметил, что во время пандемии коронавируса размер пособий по безработице повысили до прожиточного минимума, но эта мера оказалась недостаточной.