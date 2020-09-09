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9сентября
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сегодня, 14:15 0

Житель Талдана гвоздодёром разгромил чужую машину

Житель Талдана гвоздодёром разгромил чужую машину
Фото: pixabay.com

Следователи по Сковородинскому району окончили расследование уголовного дела в отношении жителя села Талдан. Мужчина обвиняется в совершении умышленного повреждения имущества.

Предварительное расследование показало, что 20 июня 2020 года амурчанин с помощью деревянного бруска и металлического гвоздодёра нанес несколько ударов по стёклам и дверям чужого автомобиля, припаркованного на улице. Владелец обнаружил повреждения транспорта на следующий день и сразу обратился в полицию. Ущерб составил свыше 60 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали сотрудники полиции и доставили его в дежурную часть. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Житель Приамурья пояснил, что повредил автомобиль из-за личной неприязни к его владельцу.

Теперь молодой человек предстанет перед судом. За совершение подобного преступления предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двух лет, сообщает МВД России по Амурской области.

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#криминал #суды

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