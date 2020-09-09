В Приамурье завтра по-осеннему тепло: прогноз погоды на 10 сентября

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В Белогорске, Свободном, Шимановске, Райчихинске и Завитинске завтра малооблачно, без осадков. Температура днём +13°С…+19°С. Ветер северо-восточный 4-10 метров в секунду. В Архаре пасмурно, небольшой дождь. Днём воздух прогреется до +14°С…+20°С. Подует северо-восточный ветер со скоростью до 6 метров в секунду. В Тынде облачно, без осадков. Днём столбик термометра покажет +6°С…+17°С. Юго-восточный ветер разгонится от 3 до 7 метров в секунду. В Зее ясно, без осадков. Температура днём +12°С…+17°С. Ветер северо-восточный, слабый. В Сковородине облачно с прояснениями. Температура днем около +18°С. Юго-восточный ветер разовьет силу до 6 метров в секунду.

В Благовещенске завтра без осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура ночью +10°С…+12°С, днём +19°С…+21°С.