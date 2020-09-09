Губернатор поручил минлесхозу области найти новые участки для восстановления лесов

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Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский рассказал губернатору Приамурья о сложностях в реализации программы «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Цель проекта — восстановление и сохранение лесного фонда, для этого из федерального бюджета выделено более 180 миллионов рублей. Уже приобретено более 110 единиц лесохозяйственной, лесопожарной техники и оборудования, которые поступят в лесхозы области.

— В течение 2020 года проведен уход за лесами на площади 2 275 гектаров и лесопосадками на площади более 14 гектаров. Заготовлено 738 килограммов семян, — рассказал Алексей Венглинский.

В 2020 году в регионе планировалось провести уход за лесными культурами на площади 5 500 гектаров, подготовить 2 950 гектаров почвы и высадить растения. Эти планы придётся корректировать из-за непогоды. Циклоны, обрушившиеся на Амурскую область этим летом, подтопили или переувлажнили некоторые участки лесного фонда.

— Погода внесла свои коррективы во многие сферы деятельности, затронула и планы по лесопосадкам. Минлесхоз должен найти новые участки для восстановления лесов, работа должна продолжаться, — подчеркнул Василий Орлов.

На части территорий области перенос участков оказался невозможен из-за отсутствия пригодных площадок для лесовосстановительных работ. Поэтому принято решение об изменении планов по лесопосадкам в регионе, сообщает правительство Амурской области.