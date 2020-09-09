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9сентября
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сегодня, 13:05 7

«Рассыпающийся» дом на Зейской оказался в центре уголовного дела

«Рассыпающийся» дом на Зейской оказался в центре уголовного дела

В Благовещенске прокуратура возбудила уголовное дело по факту неисполнения судебного решения по дому на Зейской, 295, в Благовещенске. С жильцами встретился заместитель мэра города.

Благовещенский городской суд удовлетворил требования прокурора обязать Фонд капремонта провести ремонт объекта. Однако это не было сделано. В среду, 9 сентября, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда». Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора города, сообщает прокуратура Амурской области.

Чтобы обратить внимание на проблему дома, жильцы вышли на улицу. Заместитель мэра Благовещенска Игорь Чёрный встретился с ними.

— К мэрии города и уважаемому мэру вопросов нет, потому что иск прокурора был направлен Фонду капремонта. Администрация города Благовещенска выступала на суде в защиту наших прав и поддержала требования прокурора, но работы так и не начались, – рассказала заместителю мэра одна из жительниц дома.

Игорь Чёрный сообщил участникам, что ситуация находится на контроле мэра города, а также прокурора Амурской области, сообщает пресс-служба администрации города.

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#происшествия #ЖКХ #Недвижимость

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    всё в этом городе делается с пинка

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    "Город готов профинансировать работы по демонтажу фасада и усилению несущих стен" А с чего? Почему застройщика не подтянуть? Или кто-то сроки просфукал?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Год постройки 2008 http://dom.mingkh.ru/amurskaya-oblast/blagoveschensk/589027#house-overhaul

    Осыпается с 2016 https://www.amur.info/news/2016/06/26/112763

    В соответствии с п.5 ст.7 Закона № 214-ФЗ стандартный гарантийный срок на многоквартирные дома, построенные по договору долевого участия, составляет не менее пяти лет.

    Однако в силу прямого указания закона, договором может быть предусмотрен и более длительный период гарантии на отдельные элементы здания. Например, на межпанельные швы и кровлю гарантийный срок не может составлять менее 10 лет. Большинство ответственных застройщиков указывают в договоре именно этот срок https://pravoman.ru/realty/equity-participation/garantijnye-obyazatelstva-zastrojshika-posle-sdach/#:~:text=%D0%92%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BF.,%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    ну конечно финансировать из народного бюджета недоделки это нормально-кто то на халяве содрал деньги-а добренький мэр оплатит эту сумму

  • Бледный король

    Бледный король
    1 час назад

    Аллё, гараж!!! Застройщик - банкрот.

    Директор фирмы-застройщика отлично сидит в кресле начальника по строительным делам в соседнем городе и ржёт, читая новости про дома.

  • Бледный король

    Бледный король
    1 час назад

    партия либерастов предлагает оставить всё как есть?

    ну поразбираться ещё пару-тройку лет, по судам походить ...

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    партия ЛДПР предлагает как в Хабаровском крае-всё для народа

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