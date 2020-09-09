«Рассыпающийся» дом на Зейской оказался в центре уголовного дела

В Благовещенске прокуратура возбудила уголовное дело по факту неисполнения судебного решения по дому на Зейской, 295, в Благовещенске. С жильцами встретился заместитель мэра города.

Благовещенский городской суд удовлетворил требования прокурора обязать Фонд капремонта провести ремонт объекта. Однако это не было сделано. В среду, 9 сентября, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда». Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора города, сообщает прокуратура Амурской области.

Чтобы обратить внимание на проблему дома, жильцы вышли на улицу. Заместитель мэра Благовещенска Игорь Чёрный встретился с ними.

— К мэрии города и уважаемому мэру вопросов нет, потому что иск прокурора был направлен Фонду капремонта. Администрация города Благовещенска выступала на суде в защиту наших прав и поддержала требования прокурора, но работы так и не начались, – рассказала заместителю мэра одна из жительниц дома.

Игорь Чёрный сообщил участникам, что ситуация находится на контроле мэра города, а также прокурора Амурской области, сообщает пресс-служба администрации города.