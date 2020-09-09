Прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

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В то же время он уточнил, что элементы прямой линии будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.

— Поэтому мы, безусловно, попробуем добавить... элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, — сказал Песков.