Прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в традиционном формате в этом году не состоится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Однако в декабре состоится традиционная пресс-конференция президента, пишет RT.
В то же время он уточнил, что элементы прямой линии будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.
— Поэтому мы, безусловно, попробуем добавить... элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, — сказал Песков.
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