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9сентября
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сегодня, 12:43 7

Прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
Фото: kremlin.ru

Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в традиционном формате в этом году не состоится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Однако в декабре состоится традиционная пресс-конференция президента, пишет RT.

В то же время он уточнил, что элементы прямой линии будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.

— Поэтому мы, безусловно, попробуем добавить... элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, — сказал Песков.

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#политика #российская власть

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Комментарии
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  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    2 часа назад

    Очень хорошая новость

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Горе-то какое для населения России! )))

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Обнуленыш забьется в свой бункер на следующие 6 лет?

  • Chief

    Chief
    2 часа назад

    Да нам сериал в главной роли с ним во время карантина мягко говоря надоел.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    список обещаний кончился

  • Швейк

    Швейк
    1 час назад

    Да нет! Да ну! Ерст! Я НЕМЕДЛЕННО впадаю в ДЕПРЕССИЮ!!!

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    44 минуты назад

    А зря... Его вертикаль твердит,что у нас всё лучше всех... Надо бы выйти к людям...

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