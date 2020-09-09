Благовещенку с тремя детьми оставили почти на неделю без света

Фото: pixabay.com

Жительница одной из квартир дома 1/5 в переулке Южный Благовещенска пожаловалась на почти недельное отсутствие света — электричество отключилось из-за затопленного подвала. Женщина рассказала, что в квартире из-за влаги разросся грибок.

Энергоснабжения не было только в одной квартире. В управляющей компании «Евросервис» пояснили — на этом месте раньше был магазин, а значит, схема энергоснабжения отличается от остального дома.

— У меня трое детей, один — под опекой, второй — инвалид. Из-за воды в подвале отключилось электричество в щитовой. Проблема неоднократно возникала и раньше, но решать её так никто и не стал! Как мне жить с детьми? — поделилась женщина.

В управляющей компании «Евросервис» корреспонденту ИА «Амур.инфо» ответили, что воду должна откачивать АКС. Там утверждают, что проблема в коллекторах, которые регулируют колодцы. По словам представителя компании, со стороны АКС никаких нарушений нет и откачку должна производить УК.

В итоге пока коммунальщики делили сферы ответственности, вода простояла в подвале шесть дней.

— Я надеюсь, что такие происшествия будут происходить реже. Потому что это не первый и, скорее всего, не последний случай, — вздыхает женщина.

Вчера, после звонков корреспондента Амур.инфо, на место выезжал представитель прокуратуры. И вчера же вечером свет наконец-то дали.