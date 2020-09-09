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9сентября
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сегодня, 11:26 0

В Приамурье подтопленными остаются более 150 приусадебных участков

В Приамурье подтопленными остаются более 150 приусадебных участков
Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

На сегодняшний день в Амурской области подтопленными остаются четыре муниципальных образования. Вода по-прежнему стоит на территории 151 приусадебного участка: в Благовещенске, Ромненском, Ивановском и Благовещенском районах.

Подтоплены также три участка автомобильных дорог в Серышевском и Ромненском районах. Населённых пунктов без транспортного сообщения в Приамурье нет, сообщает пресс-служба минлесхоза области.

В пункте временного размещения, расположенном в Благовещенске, находятся два человека. Ещё пять ПВР подготовлены в Белогорске и селах Ромны, Пригородное, Серышево и Овсянка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

В ликвидации последствий дождевого паводка задействовано 95 человек и 41 единица техники.

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#большая вода #МЧС #природа

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