В Благовещенске пропал мужчина с психическим расстройством

Поисково-спасательный отряд «Гром» просит помочь в поисках Александра Ивановича Бойко 1953 года рождения. В середина августа он ушел из дома на улице Строителей и до сегодняшнего дня его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, нет зубов. Мужчина страдает психическим расстройством. Если вам что-то известно о том, где сейчас находится Александр Иванович, сообщите по адресу: город Свободный, улица 40-летия Октября, 74, кабинет 12, телефон – 8-914-584-71-10 или по телефонам: 8-914-046-35-44, 8-914-606-28-40.

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