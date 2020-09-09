Благовещенский парк Дружбы просит помочь с черепицей для пагод
Благовещенский парк дружбы просит помочь с доставкой китайской черепицы. В планах – отремонтировать крыши всех зданий в парке, однако, вес необходимой плитки 100 тонн, поэтому у администрации парка возникли сложности.
«Хотим отремонтировать крыши на всех зданиях. Но возникла сложность доставки китайской черепицы до Благовещенска. Слишком тяжёлая, 100 тонн. Может кто подскажет где достать такую черепицу?», — опубликовал просьбу о помощи парк Дружбы в соцсетях.
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