Благовещенский парк Дружбы просит помочь с черепицей для пагод

Фото: www.instagram.com/parkdrujby_blg/

Благовещенский парк дружбы просит помочь с доставкой китайской черепицы. В планах – отремонтировать крыши всех зданий в парке, однако, вес необходимой плитки 100 тонн, поэтому у администрации парка возникли сложности.

View this post on Instagram A post shared by Парк «Дружбы» 🇷🇺 🇨🇳 (@parkdrujby_blg) on Sep 8, 2020 at 4:44pm PDT «Хотим отремонтировать крыши на всех зданиях. Но возникла сложность доставки китайской черепицы до Благовещенска. Слишком тяжёлая, 100 тонн. Может кто подскажет где достать такую черепицу?», — опубликовал просьбу о помощи парк Дружбы в соцсетях.

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