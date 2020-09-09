Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:41 0

Благовещенский парк Дружбы просит помочь с черепицей для пагод

Благовещенский парк Дружбы просит помочь с черепицей для пагод
Фото: www.instagram.com/parkdrujby_blg/

Благовещенский парк дружбы просит помочь с доставкой китайской черепицы. В планах – отремонтировать крыши всех зданий в парке, однако, вес необходимой плитки 100 тонн, поэтому у администрации парка возникли сложности.

«Хотим отремонтировать крыши на всех зданиях. Но возникла сложность доставки китайской черепицы до Благовещенска. Слишком тяжёлая, 100 тонн. Может кто подскажет где достать такую черепицу?», — опубликовал просьбу о помощи парк Дружбы в соцсетях.

Просмотров всего: 72

#отдых #помощь

распечатать

Фотогалерея

Культура 2

Пролог «Амурской осени»: вторая часть звёздного десанта прилетит в четверг
Общество 1

Фотогалерея Амур.инфо: «Обещание на рассвете» на «Золотой маске»
Общество 5

Пять дней в лесу: в Михайловском районе нашлась 81-летняя пенсионерка, которая ушла за грибами
Общество 4

Территорию возле бывшего кинотеатра «Харбин» отремонтируют к 15 октября
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь