Больше трёх килограмм марихуаны изъяли полицейские в Тамбовском районе (видео)

Фото: оперативная съёмка

Участковый полиции по Тамбовскому району на одной из улиц села Куропатино остановил автомобиль без государственных регистрационных знаков. В багажнике машины полицейский обнаружили два мешка и две сумки, наполненные растительной массой с характерным запахом конопли.

Согласно заключению эксперта, в изъятых мешках оказалось более трёх килограмм марихуаны. Наркотики перевозила хозяйка автомобиля — 58-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что верхушечные части дикорастущей конопли она собрала в окрестностях села для того, чтобы изготовить наркотическое средство. Следователи по Тамбовскому району возбудили уголовное дело по факту незаконного изготовления и хранения наркотиков. Амурчанка находится под подпиской о невыезде, сообщает МВД России по Амурской области.

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