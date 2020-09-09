В Приамурье создали атлас гнездования краснокнижных птиц

Фото: amurinfocenter.org

В Амурской области создали атлас гнездования краснокнижных птиц. В нем обозначили координаты известных на территории Зейско-Буреинской равнины гнезд дальневосточных аистов, даурских и японских журавлей.

Автором проекта стал известный в регионе биолог-охотовед Антон Сасин. В течение лета он работал над учетом краснокнижных птиц и систематизацией информации. Работа проводилась при поддержке WWF и дирекции по охране и использованию животного мира области.

В итоге в издание вошли не только точные координаты всех известных гнезд аистов и журавлей, но и отмечены установленные для них опоры, подсчитано количество птенцов, а также одиноких птиц, которые в этом сезоне остались без пары.

Как сообщает управление по охране животного мира Амурской области, в ходе проведенного мониторинга подтвердилась информация о росте числа жилых гнезд аистов – их стало больше на 42 %, а их общая численность увеличилась на 52 %. Специалисты связывают такую положительную «демографическую ситуацию» с дождливой погодой, которая является удачной для аистов.