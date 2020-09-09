Жители многострадального дома на Зейской в Благовещенске вышли на улицу (видео)

В Благовещенске уже пять лет понемногу каждый день рушится фасад многоквартирного дома. Огромные осколки падают не только с торца здания, но и около подъезда.

Собственники вышли на улицу с плакатами. Вокруг их дома уже около трёх лет стоит ограждение.

— Около тамбура построили леса, но они не спасут! Кирпич такой массы при падении с 10 метров проломит всё, что угодно. Представьте, что вы каждый день боитесь зайти к себе домой. Мы уже устали ждать исполнения решения суда. Фонд капремонта не собирается его исполнять. Хотя решение вступило в силу ещё 31 августа! — рассказала собственница квартиры на Зейской, 295, Яна Полянская.

В прошедшее воскресенье кирпичи снова начали падать. Собственница утверждает, что кирпичи набухают после дождя и осыпаются. Жители дома рассказали, что помимо министерства ЖКХ они обращались даже к президенту РФ, губернатору Амурской области и мэру города Благовещенска. Олег Имамеев после воскресного инцидента направил на место вышку МЧС. Спасатели и сотрудники управляющей компании демонтировали кирпичи на опасных участках.

— Но это не решение проблемы. Нужно немедленно укреплять фасад. Вчера я приглашал все заинтересованные стороны. Есть заключение экспертизы и проект. Выделены средства. И я на 100 % понимаю опасения и негодование людей, живущих в доме. На пути ремонта есть только одно препятствие — Фонд капитального ремонта. Их позицию я не разделяю, — рассказал Олег Имамеев на своей страничке в Инстаграме.

Собственница показала металлические шпильки. На них частично держится фасад здания. Однако, на сколько они эффективны — сказать сложно.

В пресс-службе администрации города ситуацию прокомментируют позже.

Этот дом, как сообщало Амур.инфо, построен и сдан в 2009 году компанией «Дальсвет». Вскоре застройщик обанкротился, а жильцы новостройки стали жаловаться на плохое качество строения. Первое обрушение кирпичей с фасада произошло 25 июня 2016 года. Тогда кладку закрепили. 3 июля 2018 года произошло второе обрушение. Проведенная экспертиза показала, что здание было построено с грубыми нарушениями. В июле суд обязал Фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов Амурской области отремонтировать дом.