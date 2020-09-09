Замминистра энергетики России задержали по подозрению в мошенничестве

Фото: Министерство энергетики Российской Федерации

— Он задержан по подозрению в хищениях путем мошенничества в крупном размере, — сообщил источник. Он добавил, что меру пресечения ему будет избирать суд.

Ранее источник сообщил, что в министерстве энергетики проводятся следственные действия, изымаются документы, представляющие интерес для следствия. Собеседник агентства других подробностей не привел.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», обыски также проводились у заместителя гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ РЭА) министерства Игоря Кожуховского в рамках уголовного дела, возбужденного СК по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По данным издания, речь идет о хищениях при реализации утвержденной в 2014 году госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013-2015 годы, которая предусматривает финансирование мероприятий по разработке государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса. РЭА на эти цели получило от Минэнерго субсидии на общую сумму 968 млн рублей, часть из которых могла быть похищена.

Тихонов с 2014 по 2019 годы возглавлял ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго РФ. В июле 2019 года назначен заместителем министра энергетики.