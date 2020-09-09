Благовещенца, распространившего фейк об обрушении моста, оштрафовали на 10 тысяч рублей

Благовещенский городской суд оштрафовал амурчанина, который распространил фейк об обрушении зейского моста, сообщает пресс-служба СК РФ по Амурской области.

Напомним, что 26 апреля мужчина отправил в интернет-мессенджер видеозапись, где под видом достоверных сведений сообщил ложную информацию об обрушении зейского моста и падении в реку автомобиля с иностранными гражданами. Позже сам автор ролика заявил полицейским, что «всего лишь неудачно пошутил».

В ходе расследования было установлено, что подозреваемый впервые совершил преступление небольшой тяжести. Кроме этого, он признал свою вину и принес извинения пользователям группы интернет-мессенджера. В связи с этим судом было удовлетворено ходатайство следственного отдела о прекращении уголовного дела и преследования в отношении 34-летнего местного жителя.

В итоге Благовещенский городской суд назначил мужчине наказание в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей.