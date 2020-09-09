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9сентября
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Благовещенца, распространившего фейк об обрушении моста, оштрафовали на 10 тысяч рублей

Благовещенца, распространившего фейк об обрушении моста, оштрафовали на 10 тысяч рублей

Благовещенский городской суд оштрафовал амурчанина, который распространил фейк об обрушении зейского моста, сообщает пресс-служба СК РФ по Амурской области.

Напомним, что 26 апреля мужчина отправил в интернет-мессенджер видеозапись, где под видом достоверных сведений сообщил ложную информацию об обрушении зейского моста и падении в реку автомобиля с иностранными гражданами. Позже сам автор ролика заявил полицейским, что «всего лишь неудачно пошутил».

В ходе расследования было установлено, что подозреваемый впервые совершил преступление небольшой тяжести. Кроме этого, он признал свою вину и принес извинения пользователям группы интернет-мессенджера. В связи с этим судом было удовлетворено ходатайство следственного отдела о прекращении уголовного дела и преследования в отношении 34-летнего местного жителя.

В итоге Благовещенский городской суд назначил мужчине наказание в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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#суды

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