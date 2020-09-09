Выбор читателей за 8 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 8 сентября.

В мэрии Благовещенска у трех сотрудников лабораторно подтвердился COVID-19. Об этом сегодня в своем инстаграм-аккаунте написал мэр города Олег Имамеев. Всех заболевших изолировали и отправили на лечение.

Амурские энергетики предупреждают об отключении электроэнергии в Благовещенске. Энергетики проведут неотложные работы в ночь с 9 на 10 сентября, сообщает пресс-служба ДРСК.

6 сентября в 01:15 ночи на аэропортовской трассе в Благовещенске внедорожник сбил молодую пару. Водитель скрылся с места происшествия. ДТП произошло в районе Плодопитомника.

Житель города Благовещенска нанёс смертельный удар обидчику, оскорбившему его. Теперь мужчина проведёт восемь лет в колонии строгого режима и оплатит моральный ущерб родственникам погибшего.