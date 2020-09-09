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9сентября
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сегодня, 10:28 2

В Тынде ребёнку из малоимущей семьи отказали в бесплатном проезде

В Тынде ребёнку из малоимущей семьи отказали в бесплатном проезде
Фото: ugra-news.ru

Жительница столицы БАМа пожаловалась на то, что для её дочери отказываются оформлять бесплатный проезд до школы. Хотя все справки горожанка предоставляет уже не первый год.

— Мы живём далеко от школы. Каждый год я предоставляю в школу справки о том, что мы малоимущая семья. По ним дочери предоставляют бесплатное питание и проезд до школы. Но в этом году в управлении образования мне ответили, что финансирование сократили, — рассказала жительница Тынды.

В администрации Тынды рассказали, что положение о бесплатном проезде школьников в общественном транспорте действует с 2017 года. Изменений в него не вносилось, а значит правом бесплатного проезда пользуются дети из малообеспеченных, многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Также к ним относятся сироты и дети, проживающие в отдаленных районах города.

— В начале этого года была проведена ревизия выдачи талонов на проезд в школах. Выяснилось, что талоны получали дети чиновников, руководителей предприятий, которые не относились к малообеспеченным или многодетным, а также те, кто живет в соседних с учебным заведением домах. Сегодня никаких проблем с выдачей талонов в школах Тынды нет. При предоставлении документов ребенку выдаются билеты на бесплатный проезд в общественном транспорте, — рассказал заместитель главы администрации Тынды по социальным вопросам и общественным инициативам Павел Козменчук.

Мэр города Тынды Марина Михайлова обещала поручить решение проблемы заместителю по социальным вопросам. Вопрос находится под контролем главы администрации.

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#Тында #дети #образование

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Комментарии
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  • bhf28rus

    bhf28rus
    9 минут назад

    Ну как не стыдно родителям-чиновникам и руководителям предприятий? Самые нищие граждане...

  • retrogr

    retrogr
    9 минут назад

    стандартная схема.говорим нет денег.авось только 1 из 10 пойдет разбираться - остальные сами купят

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