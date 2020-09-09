Гороскоп на 9 сентября: Козерогам работа будет особенно в радость, а Близнецов ждут неприятные сюрпризы

Восход Солнца: 05:56

Заход Солнца: 18:57

Солнце в Деве.

Овен. Наступило время решительных действий: на пороге стоит удача, желания исполняются почти незамедлительно. День символизирует обретение внутренней свободы, радость бытия. Космические потоки значительно поднимут ваш жизненный потенциал. Хороший день для зачатия или любви, реализации свежих творческих идей или для нестандартного решения старых проблем. Полноценный отдых на свежем воздухе и хороший сон помогут вам снять напряжение после трудового дня.

Телец. В этот день необходимо избегать незапланированных изменений и принятия важных решений. От дальних переездов и перелётов лучше отказаться. Благоприятный день. Любые планы, социальные контакты, личные встречи будут носить долговременный характер и впоследствии могут стать неким фундаментом для продвижения по служебной лестнице или финансового успеха. Но не пытайтесь действовать с позиции силы или заниматься интригами. Положитесь на интуицию.

Близнецы. Велика вероятность неприятных сюрпризов. Ваши ответные действия вам кажутся правильными, но так ли это на самом деле? Планы и новые идеи стоит держать при себе. Самочувствие может резко ухудшиться. Поэтому проведите день дома, отложив встречи на следующую неделю. Жизненный потенциал на низком уровне. Опасны перегрузки и неоправданный риск. Склонность к потаканию собственным слабостям, к иллюзиям в общении, ошибочные представления могут обусловить будущие потери в коммерческой и творческой деятельности. Возможно столкновение с грубостью, ханжеством или ограблением.

Рак. Вас будет по-доброму подгонять с работой шеф. Иногда вам нужен такой контроль, поэтому не обижайтесь. Дальнее путешествие сложится по высшему классу, если вы давно о нем мечтали. Не конфликтуйте с коллегами по работе и не грубите начальству, они не строят против вас никаких заговоров – у вас одно дело.

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Лев. Наступает благоприятный момент, чтобы расслабиться и сделать для себя некий подарок. Звёзды будут пребывать в своей нирване, что чревато потерями друзей и разочарованиями в любви. Не самый лучший день, чтобы расставлять приоритеты.

Дева. Звёзды советуют вам взять перерыв в общении, как деловом, так и личном, и провести время за чтением книги. Сегодня Девы могут увлечься чем-то одним настолько, что не заметят, как и день прошел. Строить дальновидные планы на жизнь можно, главное быть более реалистичным.

Весы. День обещает быть насыщенным интересными событиями или неожиданными переменами в личной жизни. Сексуальные контакты и любовные отношения принесут вам радость и уверенность в собственных силах, порадуют своей откровенностью и теплотой. Возрастает ваше личное обаяние, шарм. У вас свой стиль, свои представления о жизни — постарайтесь, чтобы партнёр разделял ваши увлечения, иначе в скором времени ваши отношения прекратятся. Не исключено, что вы встретитесь со старыми знакомыми. Этот день может подарить вам немало приятных мгновений. Вы можете погрузиться в бурю страстей, а можете плыть по течению любви.

Скорпион. Перед выходом из дома напомните себе о том, где можно найти бесплатный сыр. И не соглашайтесь на рискованные предложения. Спорить сегодня не стоит, убедить окружающих в своей правоте вы сможете посредством мягкой дипломатии и точных аргументов.

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Астрологический прогноз на сентябрь 2020 года

Стрелец. Напряжённый день, который пройдёт под знаком проверки жизненных принципов и мировоззрения. Не исключено бремя новых хлопот или обязанностей. Неприятные известия или ложная информация могут привести к ошибкам и недоразумениям в работе. Вероятны финансовые потери. Необходимо исключить неоправданные траты или вспомнить о своих финансовых обязательствах. Звёзды рекомендуют правильно распланировать своё время. Если не потеряете решимости и блеснёте деловой хваткой, достигнете отличных результатов. Чтобы решить задачи, связанные с личной жизнью и работой, придется сконцентрироваться, проявить активность. О себе могут напомнить давние проблемы.

Козерог. В этот день работа будет для вас особенной радостью, ведь вы будете заниматься любимым, полезным и приятным делом одновременно. День, благоприятный для поездок и путешествий, проведения выставок, конкурсов и концертов. Если есть возможность, то организуйте весёлый праздник для своих и соседских детей. В результате этот день запомнится вам необычайной теплотой, гармонией, оптимистическим настроением. Хорошее настроение будет гарантией успеха в новой трудовой неделе.

Водолей. Интернет-знакомство покажется будничным, но вскоре этот человек даст о себе знать снова. Сегодня ваша деловая активность принесёт результаты, однако это мало скажется на вашем финансовом положении: деньги будут уходить так же легко, как и пришли. Поддержка вышестоящих лиц и провидения обеспечит успехи в профессиональной деятельности; жизнерадостность, оптимизм благоприятно скажутся на служебном положении и авторитете.

Рыбы. Неблагоприятный день для деловой активности. Ни в коем случае сами не делайте в этот период никаких крупных капиталовложений или покупок — неблагоприятное сочетание планет может привести к различным неприятностям. Вероятны конфликты с внешним окружением, нежелание подчиняться неписаным законам коллектива. Как никогда ранее, вам нужно проявить терпение и выдержку. Сны бывают вещими. Кошка во сне — к неудачам или нападкам недругов. Многие Рыбы предпочтут вести простой, непритязательный образ жизни и способны отказаться от многих удобств.

Астролог: Вальдемар Небоходцев