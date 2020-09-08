Генеральный директор «Покровского рудника» обратился к российским СМИ с просьбой не распространять ложные сведения о компании

Сергей Ермоленко считает, что против компании была развернута информационная война. Об этом, по его мнению, свидетельствует тот факт, что порочащие сотрудников и АО «Покровский рудник» публикации появились во множестве СМИ и ТГ-каналах одновременно. Причем, сразу же после выдворения полицией и.о. гендиректора Petropavlovsk plc Максима Мещерякова из захваченного офиса.

Напомним, что 26 августа группа спортивных молодых людей во главе с Максимом Мещереряковым захватила офис. Там они пробыли сутки, уничтожив оборудование и документацию компании, после чего были выдворены полицией.

Сразу после этого начались появляться публикации в различных СМИ, в которых ситуация поворачивалась совсем под другим углом – и Максим Мещеряков, согласно им, никуда не вторгался, и вроде как сами сотрудники сами там все поломали. И это несмотря на неопровержимые доказательства вторжения, например, видео с камер наблюдения. Большая их часть, установленных в здании, из них сохранились и продолжали работать, благодаря чему «славный путь» Максима Мещерякова и его спутников в офисе компании можно проследить. Так же из этих записей понятно, что именно они повредили компьютеры и другое оборудование, нанеся компании значительный ущерб.

Компания «Покровский рудник» обратилась в связи с нападением и нанесенным в результате него материальным ущербом в правоохранительные органы.

«С конца августа наша компания пребывает в очень сложной ситуации. – сообщает Сергей Ермоленко в официальном заявлении компании. – Наш московский офис на Рубцовом переулке, дом 13, был захвачен группой мужчин во главе с и.о.генерального директора Petropavlovsk plс Максимом Мещеряковым. При поддержке правоохранительных органов нам удалось вернуть офис, и мы ожидаем возбуждения уголовного дела. Также мы столкнулись с попыткой незаконного изменения состава Совета директоров нашей компании и оспариваем это в Арбитражном суде Амурской области. Еще один вызов – информационный. Публикация анонимной, заведомо ложной информации в ряде российских СМИ наносит репутационный ущерб нашей компании и сотрудникам. Но «Покровский рудник» - это живые люди, которые несут ответственность за свои слова, а это всегда победит анонимное вранье, за какие бы большие деньги его не публиковали. Я очень надеюсь, что СМИ тоже будут ответственно относиться к своей репутации и публикуемым материалам. По уже вышедшим материалам, содержащим заведомо ложную (что легко верифицируется) информацию, мы обратимся в суд».