Михаила Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы

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Суд также лишил актера водительских прав сроком на три года и постановил выплатить 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего.

Потерпевшие остались удовлетворены наказанием, обжаловать приговор защита не будет.

Напомним, что Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.