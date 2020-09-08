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8сентября
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сегодня, 19:50 8

Михаила Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы

Михаила Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы
Фото: РИА Новости

Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, приговорен к 8 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима, сообщает ТАСС.

Суд также лишил актера водительских прав сроком на три года и постановил выплатить 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего.

Потерпевшие остались удовлетворены наказанием, обжаловать приговор защита не будет.

Напомним, что Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

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#дороги #ДТП #жизнь #происшествия #суды

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Комментарии
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  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    це добре

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Прав можно было бы и на четыре года лишить....

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    Сдох Максим .. и х... с ним...

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Может пить бросит.

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    Руководитель кружка самодеятельности на зоне - СУРЬЕЗНАЯ должность!! ГЛАВНЫЙ режиссер как никак!!!

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    Привезут на зону в Амурскую область!! Амурская осень все же!! И Маска тоже какая-то!!!

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    н меняет жен как перчатки, ненавидит журналистов и имеет скандальную репутацию. Про себя же говорит, что он шут гороховый, позор семьи и жалкая тень своего великого отца.

    https://ampravda.ru/2015/09/24/060817.html

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    Ну чего тут добавить? Исчо он "гражданин поЕт"!!! ТЬФУ!!! М рзость....

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