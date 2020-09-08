Михаила Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы
Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, приговорен к 8 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима, сообщает ТАСС.
Суд также лишил актера водительских прав сроком на три года и постановил выплатить 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего.
Потерпевшие остались удовлетворены наказанием, обжаловать приговор защита не будет.
Напомним, что Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.
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