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8сентября
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сегодня, 19:36 0

В Благовещенске на дороге загорелся бензовоз

В Благовещенске на дороге загорелся бензовоз
Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Сегодня днем в Благовещенске на шестом километре Новотроицкого шоссе загорелся бензовоз, перевозивший дизельное топливо.

Сообщение о пожаре поступило в 13:44. Через шесть минут к месту вызова прибыли спасатели в составе 13 человек и трех единиц техники. Через три минуты открытое горение удалось ликвидировать. Пострадавших нет.

На месте пожара работали инспектор отдела надзорной деятельности и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба МЧС России по Амурской области.

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#МЧС #пожары #происшествия

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