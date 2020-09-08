В Благовещенске на дороге загорелся бензовоз
Сегодня днем в Благовещенске на шестом километре Новотроицкого шоссе загорелся бензовоз, перевозивший дизельное топливо.
Сообщение о пожаре поступило в 13:44. Через шесть минут к месту вызова прибыли спасатели в составе 13 человек и трех единиц техники. Через три минуты открытое горение удалось ликвидировать. Пострадавших нет.
На месте пожара работали инспектор отдела надзорной деятельности и эксперты испытательной пожарной лаборатории.
Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба МЧС России по Амурской области.
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