В Благовещенске на дороге загорелся бензовоз

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Сегодня днем в Благовещенске на шестом километре Новотроицкого шоссе загорелся бензовоз, перевозивший дизельное топливо.

Сообщение о пожаре поступило в 13:44. Через шесть минут к месту вызова прибыли спасатели в составе 13 человек и трех единиц техники. Через три минуты открытое горение удалось ликвидировать. Пострадавших нет.

На месте пожара работали инспектор отдела надзорной деятельности и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба МЧС России по Амурской области.