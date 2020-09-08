13 сентября в Белогорске пройдёт под знаком здоровья

Сразу три медицинских услуги смогут получить белогорцы бесплатно 13 сентября, в день голосования на выборах главы Белогорска: вакцинацию от гриппа, сатурацию и измерение уровня сахара в крови.

— Работа пунктов будет организована в помещениях рядом с местом голосования, — рассказала замглавы по соцполитике Галина Бурмистрова. — Придя на выборы каждый может получить бесплатную медицинскую услугу. Оказываться они будут с 8 утра до 8 вечера. Напомню, что сделать экспресс-анализ на уровень сахара в крови, необходимо исключительно до завтрака, натощак. А вот измерение насыщенности кислородом крови можно в любое время. Показатель сатурации - это косвенный признак заболевания на коронавирус. Такого массового обследования населения в нашей стране ещё не проводилось. У белогорцев есть возможность это сделать бесплатно. Так же как и привиться от гриппа.

Все процедуры, как и ранее, будут проводиться с соблюдением всех необходимых требований. Для этого было приобретено необходимое количество тест-полосок, ланцетов, спиртовых салфеток, глюкометров, пульсоксиметров. Каждый получит памятку о здоровом образе жизни.