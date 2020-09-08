Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8сентября
Предыдущая новость
сегодня, 19:00 0

13 сентября в Белогорске пройдёт под знаком здоровья

Сразу три медицинских услуги смогут получить белогорцы бесплатно 13 сентября, в день голосования на выборах главы Белогорска: вакцинацию от гриппа, сатурацию и измерение уровня сахара в крови.

— Работа пунктов будет организована в помещениях рядом с местом голосования, — рассказала замглавы по соцполитике Галина Бурмистрова. — Придя на выборы каждый может получить бесплатную медицинскую услугу. Оказываться они будут с 8 утра до 8 вечера. Напомню, что сделать экспресс-анализ на уровень сахара в крови, необходимо исключительно до завтрака, натощак. А вот измерение насыщенности кислородом крови можно в любое время. Показатель сатурации - это косвенный признак заболевания на коронавирус. Такого массового обследования населения в нашей стране ещё не проводилось. У белогорцев есть возможность это сделать бесплатно. Так же как и привиться от гриппа.

Все процедуры, как и ранее, будут проводиться с соблюдением всех необходимых требований. Для этого было приобретено необходимое количество тест-полосок, ланцетов, спиртовых салфеток, глюкометров, пульсоксиметров. Каждый получит памятку о здоровом образе жизни.

Просмотров всего: 8

#Белогорск

распечатать


Общество 19

Марафонцы и спринтеры на выборах мэра Белогорска: социологи о рейтинге кандидатов и ожидаемой явке
Общество 5

13 сентября жители Белогорска смогут проверить насыщенность крови кислородом

Общество

Белогорск начинает строительство домов по дальневосточной ипотеке (фото)
Общество 9

В Белогорске батальоном юнармейцев стало больше

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь