Комиссия минобра: Алексей Давлетов действительно не справился со вступительными экзаменами

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Министерство образования и науки Амурской области провело служебную проверку инцидента с Алексеем Давлетовым. В педколледж выехали представители ведомства, независимые эксперты и сам молодой человек, сообщает пресс-служба правительства области.

Напомним, недавно спортсмен-сирота пожаловался, что техникум не зачёл его нормативы для поступления. Комиссия, проанализировав видеозапись вступительных испытаний, подтвердила: юноша не справился с нормативами. Нарушений в проведении приемной кампании не было.

— Качество видео, которое мы просмотрели, конечно, достаточно низкое, однако даже на нем хорошо видны ошибки, которые были допущены абитуриентом. В частности, отмечены нарушения при выполнении отжиманий, упражнения «стульчик». Опираясь на это, можно констатировать, что решение приемной комиссии было объективным, — рассказал главный судья центра тестирования ГТО в Благовещенске Сергей Штаненко.

Сам Алексей в итоге согласился с результатами проверки.

— По итогам коллегиального обсуждения всех присутствующих сегодня на проверке сделан вывод, что решение, принятое в отношении абитуриента Алексея Давлетова, правомерное. Дополнительно сообщаем, что Алексей Давлетов поступил в Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства и в настоящее время обучается там, — сообщил председатель комиссии, начальник отдела профессионального образования и науки минобрнауки области Михаил Захаров.

Молодого человека поддержали в намерении не отказываться стать учителем физкультуры. Чтобы набраться мастерства в спорте, которого, по словам специалистов, Алексею Давлетову не хватает для поступления в педколледж, парню готовы предоставить бюджетное место в спортивной школе №7 города Благовещенска. За год Алексей сможет получить необходимые спортивные навыки, чтобы справится со вступительными испытаниями в желаемом ссузе.

Алексей решил воспользоваться этим предложением.

— Уверен, физически я был готов, подвела техника. Я буду посещать спортивные секции, скорее всего это будут какие-нибудь единоборства, и обязательно поступлю в следующем году, — сказал молодой человек.