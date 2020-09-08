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8сентября
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сегодня, 18:09 1

На Бурейской ГЭС увеличили сброс воды

На Бурейской ГЭС увеличили сброс воды
Фото: www.burges.rushydro.ru

На Бурейском водохранилище наблюдается рост притока воды, поэтому с 8 сентября сброс воды через ГЭС будет увеличен. Специалисты электростанции отмечают, что это не повлияет на поселения ниже по течению и на реку Амур. Поток воды будет сдерживаться с помощью Нижне-Бурейской ГЭС расположенной ниже по течению реки. Она будет работать в транзитном режиме, сообщают в пресс-службе РусГидро.

Увеличенный сброс продлится до стабилизации гидрологической обстановки. После снижения притока воды общий расход будет оперативно снижен. По данным на 8 сентября 2020 года уровень верхнего бьефа Бурейской ГЭС достиг отметки 256,00 метров. Значение притока за прошедшие сутки составило 3085 м3/с. Согласно прогнозу Дальневосточного УГМС 9 сентября ожидается приток в объеме 3500 – 4000 м3/с. холостые сбросы на Бурейской ГЭС начались после соответствующего решения Росводресурсов.

Река Бурея расположена ниже по течению реки Амур в 270 километрах от Благовещенска. Поэтому сбросы воды на Бурейской ГЭС слабо влияют на уровень воды в Амуре в районе областной столицы и оказывают слабое влияние на уровень реки в районе Хабаровска.

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#большая вода #энергетика

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    38 минут назад

    Ну с Благовещенском все понятно,-вода вверх не потечет, перепад высот около 20 метров, а вот в Хабаровске уже 5 метров,-это критично, ждем через два дня потоп в Хабаровске...

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