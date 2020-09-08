В Благовещенске появится комплекс для бесплатного обучения детей биатлону

Фото: благовещенск.рф

На территории бывшей спортивной базы «Россия» в посёлке Моховая Падь планируют создать спортивный комплекс для занятий биатлоном. Развивать этот вид спорта начали городская и областная федераций биатлона и лыжный клуб «Ярый».

Биатлонисты арендуют участок спортивной базы уже на протяжении 3 лет. Сейчас необходимо отремонтировать здание с бассейном объемом 120 кубических метров. Постройку будут использовать для оснежения лыжной трассы и в качестве тира, помещения для переодевания и хранения инвентаря, сообщает Пресс-служба администрации города Благовещенска.

— Здание с бассейном — это ключевой объект, который мы используем для оснежения лыжной трассы. Из ручья при помощи мотопомпы и пожарных шлангов вода подается и уходит на снежную пушку для дальнейшего оснежения трассы, — пояснил президент Амурской региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Биатлон Амурской области» Сергей Кузнецов.

С 1 сентября обучать амурских детей биатлону уже начали на базе школы № 23 Моховой Пади. В секции занимаются как мальчики, так и девочки, всего 80 детей. Занятия бесплатные, инвентарь предоставляет городская федерация биатлона.

Программа обучения включает в себя теоретическую и техническую, общефизическую и специальную подготовку, а также участие в соревнованиях и спортивных сборах. В следующем году Благовещенск планирует поучаствовать в первенстве России по биатлону среди юниоров, которое состоится в Саранске.