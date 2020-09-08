Василий Орлов поможет юноше из детского дома поступить в техникум физической культуры

Фото: @aleksei.davletov

— Я увидел обращение Алексея Давлетова в соцсетях. Парень не смог поступить в Благовещенский техникум физической культуры. Алексей усердно готовился к экзаменам, имеет золотой знак ГТО. Но как написал Алексей, экзамены у него приняли недостаточно внимательно. Министерству образования поручение — в течение трёх дней проверить эту информацию, — написал на своей странице в Инстаграме Василий Орлов.

Губернатор добавил, что если факты подтвердятся и все нормативы были сданы, то необходимо принять меры. Он предложил профинансировать дополнительное место сверх норматива.

— Мы должны изыскать все возможности, чтобы зачислить молодого парня в физкультурный колледж, — заключил глава региона.