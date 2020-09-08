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сегодня, 17:51 2

Василий Орлов поможет юноше из детского дома поступить в техникум физической культуры

Василий Орлов поможет юноше из детского дома поступить в техникум физической культуры
Фото: @aleksei.davletov

Губернатор Приамурья поддержит Алексея Давлетова, которому отказали в поступлении. Напомним, недавно спортсмен-сирота пожаловался, что техникум не зачёл его нормативы для поступления.

— Я увидел обращение Алексея Давлетова в соцсетях. Парень не смог поступить в Благовещенский техникум физической культуры. Алексей усердно готовился к экзаменам, имеет золотой знак ГТО. Но как написал Алексей, экзамены у него приняли недостаточно внимательно. Министерству образования поручение — в течение трёх дней проверить эту информацию, — написал на своей странице в Инстаграме Василий Орлов.

Губернатор добавил, что если факты подтвердятся и все нормативы были сданы, то необходимо принять меры. Он предложил профинансировать дополнительное место сверх норматива.

— Мы должны изыскать все возможности, чтобы зачислить молодого парня в физкультурный колледж, — заключил глава региона.

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#губернатор #жизнь #образование

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Хорошее решение! Парню сироте надо помочь получить образование. К сожалению, множество ребят из этой категории не могут найти себе достойное место в жизни и "давать ему подножку" неправильно. Молодец парень, что не постеснялся обратиться в соцсети и это обращение сработало!

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Только огласка в соцсетях помогает бороться с произволом на всех уровнях!

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