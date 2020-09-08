Василий Орлов будет еженедельно проверять подготовку к осеннему пожароопасному сезону

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На заседании регионального правительства обсудили подготовку к осеннему пожароопасному периоду 2020 года. Как рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский, уже разработан и утверждён план подготовки населённых пунктов региона.

— Органы местного самоуправления провели обследование территорий, определены наиболее опасные участки, где имеется угроза перехода огня от природных пожаров на населенные пункты и лесные массивы (открытые территории, сенокосные угодья, не обработанные сельскохозяйственные поля, пустыри, поймы рек, болота, мари и так далее), разработаны планы противопожарной защиты территорий населенных пунктов муниципальных образований, детальные карты-схемы защиты каждого населенного пункта, определены сроки, способы и методы очистки территорий от сухой растительности, а также ответственные лица за проведение противопожарных мероприятий. Материалы разработаны практически всеми муниципальными образованиями области, — рассказал Алексей Венглинский.

На сегодняшний день очистка запланирована на 12 714 участках. Подготовка населенных пунктов организована в 26 муниципальных образованиях.

1 677 участков выкосили, создали или обновили минерализованные полосы на 86 участках, ликвидировали 166 несанкционированных свалок и 54 бесхозных строения.

— Я прошу глав районов обратить внимание на важность своевременного проведения этой работы. Подготовка населённых пунктов должна находиться на вашем личном контроле. Информацию о ходе подготовки к осеннему пожароопасному сезону и об итогах проводимых проверок будем анализировать еженедельно в рамках заседания правительства области, принимать соответствующие меры, — сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.