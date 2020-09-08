Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:00 0

В Приамурье местами пройдут дожди: прогноз погоды на 9 сентября

В Приамурье местами пройдут дожди: прогноз погоды на 9 сентября
Фото: pixabay.com

По сообщению Амурского гидрометцентра, завтра на севере области небольшая облачность, без существенных осадков. Ночью в отдельных районах опустится туман. Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду. Температура ночью +3°С…+8°С, днём +19°С…+24°С. На юге области днем с прояснениями, местами кратковременный дождь. На юго-востоке синоптики прогнозируют сильный дождь. Ветер северо-восточный с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура ночью будет в пределах +11°С…+16°С, днём воздух прогреется до +17°С…+22°С.

В Белогорске, Свободном и Шимановске завтра переменная облачность, без осадков. Температура днём +15°С…+21°С. Ветер северо-восточный до 13 метров в секунду. В Райчихинске, Архаре и Завитинске пасмурно, пройдет дождь. Днём столбик термометра покажет +14°С…+18°С. Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду. В Тынде ясно, без осадков. Температура днём +9°С…+20°С. Северо-восточный ветер подует со скоростью 2-5 метров в секунду. В Зее малооблачно, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +18°С. Ветер северо-восточный до 5-11 метров в секунду. В Сковородине облачно, с прояснениями. Температура днем +12°С…+22°С. Ветер северный, умеренный.

В Благовещенске ночью пройдёт слабый дождь. Днём небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура ночью около +15°С, днём потеплеет до +22°С.

Просмотров всего: 203

#погода #природа

распечатать


Общество 2

У жителей северных районов Приамурья начали принимать дикоросы
Общество 2

На Дальнем Востоке открылся первый пункт раздельного сбора мусора
Общество

Ситуация с паводками в Приамурье остаётся сложной
Общество 2

Более 1,2 тысячи подворий и дач затопило в Хабаровском крае
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь