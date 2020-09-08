В Приамурье местами пройдут дожди: прогноз погоды на 9 сентября
По сообщению Амурского гидрометцентра, завтра на севере области небольшая облачность, без существенных осадков. Ночью в отдельных районах опустится туман. Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду. Температура ночью +3°С…+8°С, днём +19°С…+24°С. На юге области днем с прояснениями, местами кратковременный дождь. На юго-востоке синоптики прогнозируют сильный дождь. Ветер северо-восточный с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура ночью будет в пределах +11°С…+16°С, днём воздух прогреется до +17°С…+22°С.
В Белогорске, Свободном и Шимановске завтра переменная облачность, без осадков. Температура днём +15°С…+21°С. Ветер северо-восточный до 13 метров в секунду. В Райчихинске, Архаре и Завитинске пасмурно, пройдет дождь. Днём столбик термометра покажет +14°С…+18°С. Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду. В Тынде ясно, без осадков. Температура днём +9°С…+20°С. Северо-восточный ветер подует со скоростью 2-5 метров в секунду. В Зее малооблачно, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +18°С. Ветер северо-восточный до 5-11 метров в секунду. В Сковородине облачно, с прояснениями. Температура днем +12°С…+22°С. Ветер северный, умеренный.
В Благовещенске ночью пройдёт слабый дождь. Днём небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный с порывами до 17 метров в секунду. Температура ночью около +15°С, днём потеплеет до +22°С.
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