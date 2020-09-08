В Новопетровке дети добираются в школу по колено в грязи

На днях к нам редакцию обратилась Лилия Иванова, жительница села Новопетровка Благовещенского района. Женщина прислала фото и видео, на которых её сын идёт в школу, едва ступая по размытому проулку. Ни одного сухого места, только жидкая грязь и лужи. Также добираются в школу и другие дети.

Этим же путём ребятня шла на линейку первого сентября. Какие тут наряды? Резиновые сапоги на ноги, да желательно повыше.

— У нас их три проулка, два из них в ужасном состоянии. Я уже не раз обращалась в нашу администрацию. Привозили машины песка. Раскидывала сама. 1 сентября дети пошли в школу, сняла это на видео. Снова просила песок. Привезли одну машину, его хватило только одну лужу засыпать. Его, кстати, опят сами раскидывали — соседка и мои дети. Дождь прошёл и опять там невозможно пройти. Нужен гравий. Бьюсь одна с этой проблемой. Мне говорят, тебе, что, больше всех надо? А мне надо! У меня пятеро детей. Постоянно приходится им покупать новую обувь с такой дорогой в школу. Это же всё деньги. И сама там хожу на работу. Да все ходят, у нас всего три переулка на всю Новопетровку, — сетует Лилия Иванова.

За разъяснениями мы обратились в сельсовет. Его глава — Иван Гладкий, говорит, что есть в селе и нормальные дороги до школы, а эти проулки разбивают коровы тех, кто возле этих самых проулков живёт.

— Для того чтобы дети могли добираться до школы, в селе есть нормальные дороги. Эти проулки и проулками назвать можно с натяжкой, так — проходы межу подворий, но мы и их стараемся поддерживать. Это вам и Лилия Иванова подтвердила. Но есть другая проблема, мы подсыпаем эти проулки, а потом их начинают растаптывать коровы родителей тех самых детей, про которых идёт речь, — объяснил новопетровский глава.

Лилия Владимировна подтверждает, что дороги в селе есть, но отправлять по ним в школу детей опасно.

— Вы знаете, сколько у нас собак? Пойдут одни — их или напугают, или подерут! Чтобы отправить детей по другой дороге в школу, мне нужно их провожать, а у меня с утра работа. А коровы? Да у нас их если пять штук на всё село осталось, то хорошо. И по тому проулку, что возле меня, коровы не ходят. Пять лет я бьюсь с этими проулками, а всего-то нужно нормальным материалом их отсыпать, а не песком. Мы же не асфальт просим, — заключила сельчанка.

Вот такой замкнутый круг выходит. А сколько подобных проулков и дорог в нашем регионе? Мы решили объявить акцию. Присылайте к нам в Амур.инфо фото и видео самых ужасных дорог в ваших городах и сёлах, а мы будем про них рассказывать. Глядишь, на местах задумаются, обратят внимание, да исправят положение?!