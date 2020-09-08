В Циолковском задержан подозреваемый в даче взятки полицейскому

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В Циолковском зафиксирован факт дачи взятки сотруднику полиции. В совершении преступления подозревается 34-летний мужчина.

5 сентября инспекторы ДПС во время патрулирования автодороги недалеко от ЗАТО Циолковский остановили автомобиль. В машине сотрудники полиции обнаружили 50 коробок с водкой и 38 канистр этилового спирта. Документов на алкогольную продукцию у хозяина транспортного средства не оказалось.

Алкоголь изъяли и отправили на экспертизу. По факту незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции проводится проверка.

Желая освободиться от ответственности за нарушение закона, амурчанин перевёл на счет сотрудника ОМВД России по ЗАТО Циолковский незаконное денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей.

Факт дачи взятки задокументирован, деньги изъяты. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключён под стражу, сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Амурской области.