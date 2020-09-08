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На аэропортовской трассе сбили двух молодых людей — один скончался

На аэропортовской трассе сбили двух молодых людей — один скончался
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

6 сентября в 01:15 ночи на аэропортовской трассе в Благовещенске внедорожник сбил молодую пару. Водитель скрылся с места происшествия. ДТП произошло в районе Плодопитомника.

— Наезд произошёл по адресу: улица Мичурина, 15. Девушка не пострадала, а молодой человек доставлен в больницу. К сожалению, утром он скончался. Сейчас сотрудниками полиции устанавливается личность водителя, — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Тем временем водителя также ищут через соцсети. Сообщение с просьбой о помощи распространяют в мессенджерах и Инстаграме.

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#происшествия #ДТП #криминал #транспорт

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Там же камеры понатыканы - по ним нужно искать!

    Выбледок, если ты это читаешь - сдайся с повинной! Народный гнев он такой - найдут, могут и придушить!

  • Барабака

    Барабака
    1 час назад

    На карту взгляните. С каких это пор улица Дорожников стала аэропортовской трассой? Ребята, вы гоните.

    И какие ещё камеры? Там фонарей-то нет...

  • Барабака

    Барабака
    1 час назад

    В частности адрес Мичурина, 15

    Там улица Дорожников с одной стороны вообще тупиковая

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