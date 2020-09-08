На аэропортовской трассе сбили двух молодых людей — один скончался

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

6 сентября в 01:15 ночи на аэропортовской трассе в Благовещенске внедорожник сбил молодую пару. Водитель скрылся с места происшествия. ДТП произошло в районе Плодопитомника.

— Наезд произошёл по адресу: улица Мичурина, 15. Девушка не пострадала, а молодой человек доставлен в больницу. К сожалению, утром он скончался. Сейчас сотрудниками полиции устанавливается личность водителя, — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Тем временем водителя также ищут через соцсети. Сообщение с просьбой о помощи распространяют в мессенджерах и Инстаграме.