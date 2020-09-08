Амурским медикам за работу с коронавирусными больными удвоят стаж

Амурским медикам, которые оказывают помощь больным COVID-19, стаж в период пандемии учтут в двойном размере. Особый порядок назначения стажа в период с 1 января по 30 сентября 2020 года введён постановлением правительства РФ.

Двойной стаж положен следующим категориям медиков

— занятые оказанием медицинской помощи пациентам с COVID-19 в стационарных условиях;

— занятые оказанием скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи пациентами с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, в том числе по отбору биологического материала пациентов, а также осуществляющим медицинскую эвакуацию пациентов с подозрением на COVID-19;

— занятые оказанием первичной медико-социальной помощи пациентам с установленным диагнозом COVID-19 в амбулаторных условиях (в том числе на дому), а также первичной медико-социальной помощи больным с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, осуществлением отбора биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие COVID-19, транспортировкой пациентов в поликлинические отделения, и иные медицинские организации для проведения инструментального исследования на наличие внебольничной пневмонии.

Как сообщает пресс-служба ОПФР России по Амурской области, периоды работы будут подтверждаться на основании сведений персонифицированного учета. Данные за 2020 год от работодателей поступят не позднее 1 марта 2021 года.