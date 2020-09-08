У жителей северных районов Приамурья начали принимать дикоросы

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У амурчан начали принимать дикорастущую ягоду. Плоды будет перерабатывать в специальном цеху компания из Приамурья «Тайга Органика».

Первый пункт приёма дикоросов открылся в Зее. Здесь он будет работать до четверга, 10 сентября, с 08:00 до 18:00 на базе Зейского лесхоза. Компания покупает у жителей северных районов области шиповник и бруснику. За килограмм ягоды жителям обещают заплатить до 180 рублей.

Руководитель «Тайга Органика» Татьяна Капустина уточнила, что такие пункты компания планирует открывать и в других населенных пунктах севера области.

— Очень активно на эту инициативу отозвались местные жители. От них получаем хорошую обратную связь о появлении здесь дополнительного источника заработка для населения. За первый день нам удалось собрать более тонны ягоды, — рассказала Татьяна Капустина.

В первую очередь на производстве рассчитывают займутся переработкой ягоды. Летом компания открыла новый цех, где для этого есть всё необходимое оборудование. Сейчас компания ведёт разработку нового продукта из натуральных дикоросов, который наравне с мёдом может в будущем стать визитной карточкой Приамурья. Свою продукцию предприятие будет продвигать на российские и зарубежные рынки. В этом им смогут помочь государственные механизмы поддержки экспорта.

Тему организации переработки дикоросов ещё в начале года поднял губернатор Амурской области Василий Орлов. По его словам, организация такого процесса поможет частично решить вопрос занятости в северных районах области и привлечет дополнительные средства на оплату труда.

В этом году в Приамурье появился союз переработчиков дикоросов Амурской области «Дикоросы Амура — 2020». В союз вошли 10 участников и они уже занимаются сбором и реализацией дикорастущего сырья, сообщает правительство Амурской области.