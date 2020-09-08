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сегодня, 16:06 0

В Амурской области выявили 33 новых случая COVID-19

В Амурской области выявили 33 новых случая COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждены 33 новых случая коронавирусной инфекции. Как сообщает амурское управление Роспотребнадзора, темп прироста за последние сутки составил 0,9%.

В Благовещенске зарегистрировано 20 новых заражений, по три в Архаринском и Серышевском районах, по два в Тынде и Тындинском районе, по одному в Райчихинске, Шимановске и Тамбовском районе.

С нарастающим итогом в регионе выявлен 3 641 случай COVID-2019.

2 401 человек выписался из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.

Растёт число контактировавших с заболевшими. На 8 сентября их количество составило 1 207 человек.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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