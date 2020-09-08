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8сентября
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сегодня, 16:13 0

«Амурская осень» вновь покажет «Ледовое шоу»

«Амурская осень» вновь покажет «Ледовое шоу»
Фото: www.instagram.com/s_v_novozhilov/

В рамках «Амурской осени» снова покажут ледовое шоу. На коньки встанут многократные чемпионы мира и Европы по фигурному катанию, заслуженные мастера спорта и тренеры, совместно с актёрами и музыкантами.

Вести шоу будет Марат Башаров. Ледовое представление начнётся в 16:00, но цены и количество билетов не сообщаются.

— Уже третий год подряд будет проходить ледовое шоу с участие фигуристов, ну и наших любимых артистов— тех, кто стоит на коньках, и тех, кто просто прекрасно поет, — написал в своем инстаграме президент фестиваля Сергей Новожилов.

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#Фестиваль «Амурская осень»

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