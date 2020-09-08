На Дальнем Востоке открылся первый пункт раздельного сбора мусора

Фото: пресс-служба администрации Хабаровска

Экостанция получила название «Поляна». Инициаторам ее создания стало хабаровское отделение «Всероссийского общества охраны природы». Активистов поддержала местная администрация, предприятия-переработчики и региональный оператор по обращению с ТКО.

Еще несколько таких же пунктов активисты планируют установить в следующем году. Они будут расположены в северной и южной частях Хабаровска.

Между тем, как сообщает глава города Сергей Кравчук, на сегодняшний день отходы сортируют более 12 тысяч хабаровчан. В будущем планируется, что переработка мусора должна дойти до 70 процентов от общего объема.