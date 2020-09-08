На Дальнем Востоке открылся первый пункт раздельного сбора мусора
В центре Хабаровска на территории ТЦ «ЭкоДом» открылся первый на Дальнем Востоке стационарный пункт раздельного сбора отходов. Ежедневно здесь будут принимать стекло, макулатуру, алюминий, жесть, батарейки, электронный лом и несколько видов пластика, сообщает «Российская газета».
Экостанция получила название «Поляна». Инициаторам ее создания стало хабаровское отделение «Всероссийского общества охраны природы». Активистов поддержала местная администрация, предприятия-переработчики и региональный оператор по обращению с ТКО.
Еще несколько таких же пунктов активисты планируют установить в следующем году. Они будут расположены в северной и южной частях Хабаровска.
Между тем, как сообщает глава города Сергей Кравчук, на сегодняшний день отходы сортируют более 12 тысяч хабаровчан. В будущем планируется, что переработка мусора должна дойти до 70 процентов от общего объема.
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