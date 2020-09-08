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Неизлечимо больная амурчанка написала поэму о войне

Неизлечимо больная амурчанка написала поэму о войне

В Приамурье завершился литературный конкурс «Чтобы помнили …», который провела общественная организация «Зейская слобода» к 75-летию Великой Победы. Олн состоялся в рамках большого проекта «Встретимся на Амуре» при поддержке фонда президентских грантов совместно с участниками Образцовой театральной студии «Этюд».

Принять участие мог каждый желающий старше 7 лет, главное условие — в своем произведении нужно было написать ветеранах или героическом подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Всего на конкурс подали 50 заявок, участников разделили на пять возрастных групп, самой старшей участнице конкурса 89 лет.

— Категория от 25 и старше была разделена на две, потому что поступило много интересных стихов в этой возрастной категории. Члены жюри отметили, что пожилые люди лучше передали боль и тяготы военных лет, в стихах молодежи больше идеализации того времени», — рассказала руководитель Образцовой театральной студии «Этюд», секретарь конкурса Екатерина Набока.

По окончанию проекта организаторы составят электронный сборник стихов, сочинений и рисунков «Что мы знаем о войне …».

Одна из поэм-участниц стала особенной, её написала неизлечимо больная женщина по рассказам своей бабушки. Аудиозапись с поэмой она прислала организаторам конкурса, и попросила сделать доступной для всех желающих. Премьера поэмы Марины Обуховой состоялась на церемонии награждения победителей конкурса. Произведение войдет в электронный сборник.

Также молодежь из «Зейской слободы» провели акцию «Подарок ветерану», адресную помощь получили 50 участников Великой Отечественной и второй мировой войны.

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#конкурсы #культура

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